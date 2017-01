In een interview met zender ABC heeft Trump gezegd dat hij rekent op Mexicaans geld om de bouw van de muur te financieren. Voor de volle "100 procent". Maar het is het Congres dat beslist over de financiering. De kost voor de muur die zo'n 3.200 kilometer zou beslaan, zou wel eens makkelijk kunnen oplopen tot in de miljarden euro. "Een natie zonder grenzen is geen natie", stelt Trump. Hij wil ook duizenden grenswachters aan de muur.

De timing van de ondertekening van het besluit voor de muur komt vrij ongelegen. Volgende week dinsdag, op 31 januari, staat er een bezoek gepland tussen de Amerikaanse en Mexicaanse president.

Of dat bezoek nog zal doorgaan, is maar zeer de vraag. Met een afgelasting zou Peña de puntjes op de i zetten, maar als hij Trump ziet, kan hij openlijk zijn standpunt kracht bijzetten. De oppositie in Mexico heeft alvast opgeroepen om niet te gaan.