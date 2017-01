Een tiental dagen geleden waarschuwde de Europese Commissie voor Russische hackingpraktijken en pogingen tot beïnvloeding in de EU. Europa gaat ook actief iets ondernemen om dat te verhinderen.

"De oorzaak ligt in het Oekraïne-conflict", legt Lien Verpoest uit. "Je zag toen heel veel desinformatie in de Russische media over wat er in Oekraïne gebeurde (...). De wildste verhalen deden de ronde in de Russische pers, en dat was echt fake news. Op dat moment (2014,nvdr.) is men daar in Oekraïne op gesprongen."

De Europese Unie heeft die verhalen van desinformatie opgepikt, zegt Verpoest. "Ze hebben besloten daar verder mee te gaan omdat ze merkten dat Rusland ook in de EU actief werd, bijvoorbeeld via bureau's van Russia Today die overal werden opgericht. Daar wordt heel incorrect gerapporteerd over wat er in de EU gebeurt."