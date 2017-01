Dat kan omdat veel van die besluiten verduidelijkingen zijn als de wetgeving vaag is of te veel gaten vertoont. En omdat veel wetten vaak zo lek zijn als een mandje, is er vaak erg veel ruimte voor een president om zijn stempel te drukken op het Amerikaanse beleid achter de rug van het Congres om.

Toch heeft het Congres drie mogelijkheden om dergelijke besluiten aan te vechten. Het parlement kan de wetten aanpassen en verduidelijken. Als de president dat niet leuk vindt, kan hij zijn veto stellen. In dat geval is er een tweederdemeerderheid nodig in beide huizen om dat veto ongedaan te maken.

De belangrijkste troef van het Congres is dat het kan beslissen de financiering van dat alles en op die manier kan het parlement toch wel goed dwarsliggen als het dat wil.

Een andere manier om een presidentieel besluit aan te vechten, is gewoon zoals altijd in een rechtstaat, door het aanspannen van een proces voor een rechtbank. Die kan dan een dergelijk besluit ongeldig verklaren, maar is natuurlijk wel een erg lange weg.