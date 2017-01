De Nederlandse minister van Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen -van de sociaaldemocratische PvdA- wil die beslissing nu tegenwerking door de oprichting van een internationaal fonds voor gezinsplanning.

Volgens Ploumen past dat in het idee dat "vrouwen baas blijven over hun eigen lichaam". Nederland kan dat uiteraard niet alleen, maar hoopt om een "brede coalitie van landen, bedrijven en organisaties" te overtuigen om in het fonds te stappen. Ze hoopt om het bedrag te evenaren dat nu door Trump geschrapt is.

De Belgische minister van Ontwikkeling Alexander De Croo (Open VLD) heeft vanmiddag contact gehad met Ploumen en hij is het idee niet ongenegen. "Deze ondersteuning ligt volledig in lijn met de prioriteiten van het Belgische ontwikkelingsbeleid. Het versterken van de seksuele en reproductieve rechten van meisjes en vrouwen is voor België een belangrijk aandachtspunt", vindt De Croo.