Los daarvan blijft Italië worstelen met een enorm hoge schuldenlast en kent het land systemisch bijna geen economische groei. Het referendum dat ex-premier Renzi in december had verloren, had diepgaande hervormingen moeten mogelijk maken, maar het loopt dus zo'n vaart niet.

Renzi hoopt nu met nieuwe verkiezingen opnieuw het vertrouwen van de kiezer te krijgen en wellicht om opnieuw premier te worden. Als de partij van de wispelturige Grillo haar slag thuishaalt, heeft de EU opnieuw een probleem. Grillo is eurosceptisch en wou eerder een referendum om de Italianen te laten beslissen of ze al dan niet in de eurozone willen blijven.

Europa is al nerveus voor de komende verkiezingen dit jaar in Nederland, Frankrijk en vooral Duitsland. Ook daar doen eurosceptische en extreemrechtse partijen het goed in de peilingen.