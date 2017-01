"Ik geef geen commentaar omdat er niets is om commentaar op te geven", aldus nog Fillon tijdens een bezoek aan zijn voormalige concurrent Alain Juppé in Bordeaux. "Heeft mijn echtgenote dan geen recht om te werken omdat ze mijn echtgenote is? Beeld u maar eens in dat een politicus zou zeggen dat een vrouw alleen maar confituur zou mogen maken, zoals dit artikel suggereert. Alle feministen zouden luid protesteren." Met zijn fel verweer gaat Fillon niet in op de grond van de zaak, namelijk dat zijn vrouw geld heeft gekregen voor werk dat ze niet heeft uitgevoerd.

Zijn politieke tegenstrevers slijpen de messen. "Het is aan hem om uitleg te geven", reageert de socialistische presidentskandidaat Manuel Valls. "Je kan niet luidop zeggen dat je de kandidaat van de eerlijkheid en de transparantie bent en niet in staat zijn te antwoorden op vragen over deze kwestie."

De groene presidentskandidaat Yannick Jadot reageert zo mogelijk nog scherper. "Deze kandidaat zegt voortdurend dat er 500.000 banen weg moeten bij de overheid, dat ambtenaren luieriken zijn, dat armen en werklozen te veel op hulp teren. In realiteit stelt hij zijn eigen vrouw tewerk in een nepfunctie."