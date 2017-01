"Een wondermiddel bestaat niet, maar we kunnen wel iets doen om de mensonwaardige smokkel tegen te gaan", zegt Federica Mogherini, de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken van de Europese Unie.

Toch komt Europa met extra geld over de brug voor de bewaking van de Libische grenzen, zowel ter land als ter zee, en voor de vluchtelingenopvang ter plaatse, die erg te wensen over laat. Het gaat om een bedrag van 3,2 miljoen euro. Daarnaast rekent de Commissie erop nog eens 200 miljoen te kunnen ophalen bij de verschillende lidstaten.

Daarnaast dringt Europa erop aan dat de landen ten zuiden van Libië meer doen om vluchtelingen tegen te houden voor ze beginnen aan hun tocht noordwaarts, door de Libische woestijn.

De EU wil ook werken aan een stabieler Libië, waar sinds de val van het regime van Moe'ammar al-Khaddafi niet langer sprake is van enig centraal gezag. Volgende week wordt over de kwestie een Europese top gehouden in Malta. Dat land neemt momenteel het voorzitterschap van de EU waar.

Volgens de Maltese premier Joseph Muscat dreigt Europa volgende lente opnieuw met een vluchtelingenstroom zonder voorgaande te worden geconfronteerd. Muscat weet waarover hij spreekt, want Malta ligt ten zuiden van Italië. In de laatste drie maanden van vorig jaar kreeg de eilandstaat 25.671 vluchtelingen over de vloer.