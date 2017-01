"Beste Donald Trump,

Mijn naam is Bana Alabed en ik ben een Syrisch meisje van zeven jaar uit Aleppo.

Mijn hele leven heb ik in Syrië gewoond tot ik vorig jaar in december uit het belegerde Oost-Aleppo vertrokken ben. Ik ben een van de Syrische kinderen die geleden heeft in de Syrische oorlog. Vandaag, leef ik in vrede in mijn nieuwe thuis in Turkije. In Aleppo ging ik naar school, maar die werd al snel vernield door bombardementen.

Sommige van mijn vrienden zijn gestorven. Dat maakt me heel verdrietig en ik wou dat ze hier bij mij waren zodat we samen zouden kunnen spelen. In Aleppo kon ik niet spelen, het was de stad des doods.

Hier in Turkije kan ik buitenkomen en mezelf amuseren. Ik kan naar school gaan, maar dat heb ik nog niet gedaan. Daarom is vrede zo belangrijk voor iedereen, ook voor jou.

Maar miljoenen Syrische kinderen zijn niet in mijn geval en ze lijden in verschillende delen van Syrië. Ze zien af door de schuld van de volwassenen.

Ik weet dat jij de president van Amerika zult zijn, dus kun je alsjeblieft de kinderen en mensen van Syrië redden? Je moet iets doen voor de Syrische kinderen want ze zijn net zoals jouw kinderen en ze verdienen vrede, net als jij.

Als je me belooft dat je iets zult doen voor de kinderen van Syrië, dan ben ik nu al je nieuwe vriendin.

Ik kijk ernaar uit om te horen wat je zult doen voor de kinderen van Syrië."