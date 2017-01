“Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor Europa”

De klimaatverandering zal een grote impact hebben op het hele Europese continent, en we zijn daar nog niet klaar voor. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Europees Milieu-agentschap. Het weer wordt extremer, en dat is op zich al verontrustend. Maar ook de economie zal uiteindelijk schade ondervinden, als we opwarming niet aanpakken.

