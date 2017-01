Chicago is de derde grootste stad van de Verenigde Staten na New York en Los Angeles, maar doet het -zeker de laatste jaren- een pak slechter dan die twee steden. In Chicago zijn bijna 30 moorden per 100.000 inwoners (cijfers CNN, 2016), in LA is dat minder dan 10, in New York minder dan 5. Chicago is overigens -in vergelijking met het inwonersaantal- niet de gevaarlijkste stad van de VS. Saint Louis gaat met die dubieuze eer lopen met bijna 60 moorden per 100.000 inwoners. Die stad in Missouri wordt onmiddellijk gevolgd door Detroit en New Orleans waar telkens een 40-tal moorden zijn per 100.000 inwoners.

Ter vergelijking: gemiddeld over de hele Verenigde Staten worden zo'n 5 moorden gepleegd per 100.000 inwoners (cijfers VN, 2014). In buurland Canada is dat een pak lager met amper 1,5 moorden per 100.000 inwoners. Bij ons in België zijn gemiddeld zo'n 2 moorden per 100.000 inwoners.