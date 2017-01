Vandaag is een belangrijke dag voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten, volgens Trump op zijn favoriete sociaal medium. "We gaan onder meer de muur bouwen." De bouw van een muur op de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico is een van zijn grootste campagnebeloftes. De muur moet illegale migratie aan banden leggen. Het is niet duidelijk of en hoe hij Mexico wil laten betalen voor de bouw ervan, iets waar hij in het verleden nochtans steeds op aandrong.

In zijn Twitterbericht laat hij uitschijnen dat er nog andere beslissingen over de nationale veiligheid op til zijn. Mogelijk verwijst hij hiermee naar de officiële benoeming van zijn minister van Binnenlandse Veiligheid, de voormalige marinegeneraal John Kelly. In Congreskringen is bovendien te horen dat hij een dezer een tijdelijke ban op vluchtelingen plant en de komende maanden geen visa meer wil uitreiken aan mensen uit Syrië en zes andere landen uit het Midden-Oosten.