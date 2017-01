Vleermuisje verliest mama na geboorte via keizersnede

In de zoo van San Diego is een babyvleermuis via een keizersnede geboren. Zijn mama overleefde de ingreep helaas niet. Om de twee uur wordt het kleine vleermuisje nu gevoederd door de verzorgers van de zoo.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Vleermuisje verliest mama na geboorte via keizersnede

In de zoo van San Diego is een babyvleermuis via een keizersnede geboren. Zijn mama overleefde de ingreep helaas niet. Om de twee uur wordt het kleine vleermuisje nu gevoederd door de verzorgers van de zoo.