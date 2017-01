"Een krachtig signaal aan Erdogan", noemen N-VA-Kamerleden Peter Luykx en Rita Bellens de resolutie. "In het licht van de gebeurtenissen van de afgelopen maanden is er maar één conclusie mogelijk: Turkije bevindt zich verder dan ooit van Europees lidmaatschap en de financiële steun is bijgevolg niet langer te rechtvaardigen."

Ook Open VLD-Kamerleden Annemie Turtelboom en Tim Vandenput benadrukken dat "onze subsidiëring van president Erdogans autoritaire ambities moet stoppen". "De rechtsstaat, democratie en fundamentele vrijheden zoals de persvrijheid en vrijheid van vereniging stonden al onder zware druk in Turkije. De mislukte coup was het perfecte alibi voor Erdogan om de democratie verder uit te kleden en zijn greep op het land nog te versterken. De recente ontwikkelingen tonen dat zijn machtshonger nog niet is gestild. Integendeel."

Oppositiepartij Groen is echter niet echt onder de indruk van de resolutie. Kamerlid Wouter De Vriendt gaf mee groen licht, maar vindt dat de tekst eigenlijk "een jaar of twee te laat" komt. "Hadden we toen dit standpunt ingenomen, dan waren we voortrekkers geweest. Maar vandaag vertolkt deze resolutie eigenlijk gewoon de Europese consensus. Men zou ook consequent moeten zijn en ook de vluchtelingendeal met Turkije moeten herzien, aangezien die niet aan onze humanitaire standpunten voldoet."