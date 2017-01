In hoeverre de werking van het EPA daardoor belemmerd wordt, is nog niet duidelijk. Wel zou het om een uitzonderlijke maatregel gaan. Eerder waren al wel beperkingen opgelegd aan het inhuren van nieuw personeel, maar uitgaven bevriezen, is wel erg uitzonderlijk.

Volgens sommige bronnen zou de bevriezing van de uitgaven betekenen dat een belangrijk deel van de werking van het EPA nu onmogelijk wordt. Het zou dan gaan om het opruimen van giftige stoffen tot het controleren van de waterkwaliteit.

Hoe dan ook gaat het EPA onder president Trump wellicht geen grote toekomst tegemoet. Trump is een koele minnaar van milieuvraagstukken en heeft Scott Pruitt (foto in tekst) benoemd tot nieuwe topman van het EPA. Pruitt heeft nauwe banden met de grote producenten van fossiele brandstoffen zoals olie en steenkool en was een belangrijk criticus van het milieubeleid van voormalig president Barack Obama.

Volgens Pruitt misbruikt het EPA zijn federale autoriteit om zich te mengen in de aangelegenheden van de deelstaten. De benoeming van Pruitt tot hoofd van het EPA is nog wel niet goedgekeurd door de Senaat. Onder meer de Democratische minderheid is tegen zijn benoeming gekant, maar de Republikeinen van Trump hebben in het Congres wel een meerderheid.