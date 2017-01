"Wij bouwen en blijven bouwen", twittert premier Benjamin Netanyahu. Sinds Donald Trump de eed heeft afgelegd als nieuwe Amerikaanse president voelt Israël zich duidelijk gesteund om ongestoord zijn gang te gaan. Ultra-orthodoxe Ministers uit de regering-Netanyahu hadden de afgelopen dagen geëist dat er weer werk zou worden gemaakt van de uitbouw van de kolonies en blijken nu op hun wenken te worden bediend.

Volgens het internationaal recht zijn alle joodse kolonies in de bezette gebieden illegaal. Bovendien vormen ze een obstakel voor het vredesproces in het Midden-Oosten en een eventuele tweestatenoplossing in de toekomst. Vorige maand nog heeft de VN-Veiligheidsraad en resolutie goedgekeurd - dankzij de onthouding van de Verenigde Staten - waarbij Israël werd opgeroepen op te houden met het uitbreiden van de kolonies.

In tegenstelling tot Barack Obama steunt Donald Trump de Israëlische politiek in het Midden-Oosten volop. Eergisteren had Netanyahu naar eigen zeggen "een hartelijk telefoongesprek" met Trump. Die laatste heeft hem trouwens uitgenodigd voor een bezoek volgende maand.