Auteur: Dominique Fiers

Dominique Fiers In de Abruzzen in Centraal-Italië is een helikopter met vermoedelijk zes passagiers aan boord neergestort. Het ongeval gebeurde in bergachtig gebied. Er is nog geen duidelijkheid over mogelijke slachtoffers. Volgens de Italiaanse openbare omroep RAI had de helikopter net een gewonde van een ski-ongeluk opgepikt. Het ongeluk gebeurde op 600 meter hoogte en in dezelfde regio waar vorige week nog een lawine was.