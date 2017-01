Auteur: Belga

Belga In het Europees Parlement heeft de commissie Handel het Europees-Canadees CETA-verdrag goedgekeurd. In februari stemt de plenaire vergadering over de tekst, al in april kan CETA voorlopig in werking treden. Voor de definitieve inwerkingtreding is ook de goedkeuring van de nationale en regionale parlementen in Europa nodig.