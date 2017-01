Ocáriz werd gisteren al verkozen door een congres van 156 leden in Rome, maar pas vandaag werd de naam van de nieuwe leider bekendgemaakt.

De 72-jarige Spanjaard was sinds 2014 al de nummer twee van de organisatie en was na het overlijden van bisschop-prelaat Javier Echevarría in december vervangend hoofd.

Opus Dei telt wereldwijd ruim 90.000 leden en is het populairst in Spanje. De prelatuur in België telt volgens de organisatie zelf ongeveer 350 gelovigen, onder wie 12 priesters.

Opus Dei werd in 1928 opgericht door Jozefmaria Escrivá, die in 2002 heilig verklaard werd door de Katholieke Kerk. Fernando Ocáriz is de vierde prelaat.