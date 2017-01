"Het al complexe dossier van de brexit (red. de uitstap van Groot-Brittannië uit de Europese Unie) is nog complexer geworden", zegt Hendrik Vos aan onze redactie. "Met de uitspraak van de rechtbank kan het parlement op zijn strepen gaan staan." Er was volgens Vos al veel verdeeldheid binnen de regering over hoe de brexit precies moet worden uitgevoerd. "Premier May was erin geslaagd om met een min of meer coherent standpunt te komen, maar nu moet ze ook nog het parlement meekrijgen."