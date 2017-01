Bevroren polders, dus trekken Nederlanders hun schaatsen aan

Nederland is een schaatsland en dus begeven veel Nederlanders zich graag op het ijs bij lage temperaturen. Een Elfstedentocht zit er niet in, maar op een ondergelopen polder in Friesland kan het zonder veel risico.

