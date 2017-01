Procureur-generaal Jeremy Wright (foto boven), die sprak in naam van de regering, zei dat de regering teleurgesteld was. "Natuurlijk is de regering teleurgesteld met dit resultaat. De regering zal zich schikken naar het oordeel van de rechters en al het nodige doen om het toe te passen."

Gina Miller (foto onder), een van de twee burgers die de zaak aanhangig maakten, reageerde tevreden. "Dit gaat over de wet, niet over politiek", aldus Miller. "Geen enkele premier, geen enkele regering mag zich zonder tegenspraak wanen. Het parlement is soeverein."

Het was overigens de eerste keer sinds 1876 dat alle elf rechters van het Supreme Court zich over dezelfde zaak bogen. Een duidelijk signaal, zo stelt de krant The Guardian van het "grondwettelijke belang en de politieke gevoeligheid" van de zaak.