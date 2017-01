Naar het einde van de persconferentie vraagt een journalist waarom Spicer het een goed idee vond om afgelopen weekend zo hard door te gaan op de hoeveelheid volk dat naar Washington was afgezakt voor de inauguratie. "We waren de negatieve berichtgeving beu", zegt Spicer daarover. "Van het moment dat je de televisie opzet, is het een oneindige stroom aan negatieve berichtgeving."

"Al sinds hij zich kandidaat stelde voor de verkiezingen, doorheen de hele campagne en nu nog steeds krijgen we voortdurend te horen dat Trump het niet kan", zegt hij voorts. "Heeft u enig idee hoe demotiverend dat is voor hem en zijn team? Tuurlijk gaan we het soms fout doen, maar zeg het ook eens als het goed is. De inauguratie was wat ons betreft een positief moment, laat het dan ook zo in de media geportretteerd worden."