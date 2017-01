Ria Van Laenen: "Terugtrekking VS van wereldtoneel biedt Rusland nog meer ruimte"

Is het einde van de oorlog in Syrië in zicht? In de Kazachse hoofdstad Astana houden Turkije, Rusland, Iran, Syrië en een aantal Syrische rebellengroepen besprekingen over de toekomst van het land. De Amerikanen doen niet mee, ze zijn er alleen als waarnemer. Dat wil Rusland als een kans aangrijpen, zegt Ria Van Laenen, professor Internationale Politiek aan de KU Leuven.

