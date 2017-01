Ook met NAFTA heeft Trump plannen. Dat is een vrijhandelsakkoord tussen de VS, Canada en Mexico dat al in voege is. Trump wil het naar eigen zeggen heronderhandelen. "Dat wordt niet eenvoudig", stelt De Gucht. "Canada zal waarschijnlijk bijkomende eisen stellen. De VS zelf zal waarschijnlijk invoerheffingen voor producten uit Mexico vragen."

"NAFTA heronderhandelen kan ook de VS ook pijn doen", waarschuwt De Gucht. "Invoerheffingen vragen is allemaal goed en wel, maar producten en onderdelen gaan vaak heen en weer over grenzen. Producten die enkel en alleen in de VS tot stand komen, bestaan enkel in de simpele wereld van Trump."