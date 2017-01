De "Mexico City"-abortusregel bepaalt dat ngo's pas federale subsidies krijgen als ze akkoord gaan om bij hun activiteiten in het buitenland "geen abortus uit te voeren of te promoten als een manier van gezinsplanning".

Sinds president Reagan de regel in 1984 invoerde, is de wet steeds de speelbal geweest tussen Democraten en Republikeinen. Bill Clinton schafte in 1993 de regel na het Republikeinse tijdperk af, George W. Bush voerde hem in 2001 opnieuw in, Barack Obama annuleerde op zijn beurt de wet. Donald Trump heeft vandaag op zijn eerste werkdag in het Witte Huis zijn handtekening gezet onder een executive order die de Mexico City-regel opnieuw invoert.

Voor alle duidelijkheid: het gaat niet om een verbod op abortus binnen de VS. Maar Trump draait dus wel de geldkraan dicht voor hulporganisaties die vrouwen begeleiden bij abortus in het buitenland. Activisten vrezen daardoor duizenden vrouwen in ontwikkelingslanden geen toegang meer zullen hebben tot veilige abortus. In het verleden hebben tegenstanders al actiegevoerd tegen de regel.