Het "Trans-Pacific Partnership" is een handelsverdrag dat in februari vorig jaar nog werd ondertekend tussen de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama en Australië, Canada, Mexico, Japan, Chili, Maleisië, Peru, Nieuw-Zeeland, Singapore, Vietnam en Brunei.



Maar het TPP werd nog niet geratificeerd door het Congres en kon dus zonder al te veel wettelijke beslommeringen opzij worden gezet. Dat heeft president Trump nu gedaan: in een executive order heeft hij de formele terugtrekking besloten van de Verenigde Staten uit het handelsverdrag. De terugtrekkingsprocedure is daarmee ingezet. De Japanse premier Shinzo Abe liet eerder al optekenen dat het verdrag zonder de grootste partner (de VS) een "lege doos" is.

Aangezien het handelsverdrag nog niet was geratificeerd, zal de terugtrekking geen directe gevolgen binnen de VS zelf. Maar het toont wel aan dat de Verenigde Staten onder Trump effectief een totaal ander handelsbeleid zullen voeren. De nieuwbakken president had tijdens zijn campagne al beloofd dat hij uit handelsverdragen zou stappen, of ze op zijn minst zou heronderhandelen, omdat ze volgens hem Amerikaanse jobs wegnemen.

Dat president Trump die beloftes nu effectief in daden omzet, belooft niet veel goeds voor het TTIP-verdrag, dat nog zou moeten onderhandeld worden met de Europese Unie. Ook het NAFTA-verdrag met Mexico en Canada - dat al ruim 20 jaar bestaat - staat ter discussie, al zal een eventuele Amerikaanse terugtrekking uit NAFTA niet zo makkelijk en snel gebeuren.