De Europese Unie vaardigde strenge (handels)sancties uit nadat Rusland in 2014 de Krim had geannexeerd. Onder meer de Duitse bondskanselier Angela Merkel is een Europese hardliner op dat vlak. Het was na een ontmoeting met Merkel dat Fillon zijn uitspraken deed.

"Ik ben ervan overtuigd dat de economische sancties totaal ineffectief zijn. We moeten een andere manier vinden om te praten met de Russen", aldus de presidentskandidaat voor Les Républicains. Fillon vindt wel dat de Rusland zelf eerst "een geste" moet doen vooraleer de sancties kunnen worden opgeheven, "al doet Oekraïne ook niet het nodige om de vrede te verzekeren". Fillon denkt op langere termijn ook aan een vernieuwde Europese-Russische handelsrelatie en is te vinden voor een gezamenlijke veiligheidsconferentie.

De favoriet voor de komende Franse presidentsverkiezingen wil meer toenadering met Rusland, omdat hij de hete adem van VS-president Trump in de nek voelt. "Ik wil niet dat Trump gesprekken voert met Rusland ten koste van ons. Dat is namelijk niet ondenkbaar, en het zou schadelijk zijn voor Europa."