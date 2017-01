De maatregelen zijn gelanceerd in een zogenoemde "Green paper" voor een "moderne industriële strategie". Daarin worden de grote lijnen uitgestippeld die de komende jaren in beleid moeten worden vertaald. De Britse regering wil nauwer samenwerken met de industrie en bedrijven in het Verenigd Koninkrijk vooruit helpen door regelgeving te versoepelen, grote investeringen te doen en handelsakkoord te sluiten. "Dit moet Groot-Brittannië voor een lange termijn ondersteunen", aldus Theresa May.

Met een fonds van ruim 5 miljard euro wil de Britse regering technologieën rond slimme energie een duw in de rug geven. Daarnaast moet het fonds onderzoek en ontwikkeling van robotica, artificial intelligence, breedband en 5G van geld voorzien. En ook de infrastructuur en transport zullen een update krijgen. Ten slotte zal er bijna 200 miljoen stromen naar nieuwe scholen die wetenschappelijke en technologische richtingen aanbieden.

Opvallend is dat de Britse regering in ruil voor de stimuli een actievere rol wil spelen in de industrie. "Als we iets geleerd hebben over het Mayism, dan is het dat premier May denkt dat de voordelen van succesvolle handel pas zullen doorstromen naar het hele land als de regering een beetje pusht", luidt de analyse van de Britse openbare omroep BBC.

Bedrijfsleiders juichen het initiatief in elk geval toe, onder meer in het licht van de consequenties van de nakende brexit.