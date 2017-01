"De situatie is zorgwekkend. De hotelgasten zijn doodsbenauwd (Di Tomasso gebruikt het woord "terrorizzati", nvr) door die reeks aardbevingen en hebben beslist om buiten te blijven. (...) We hebben er alles aan gedaan om hen kalm te houden, maar omdat ze niet kunnen vertrekken door geblokkeerde wegen, zijn ze bereid om de nacht in hun auto door te brengen."

Di Tommaso vraagt om dringend hulp te sturen, maar volgens de Romeinse krant Il Messaggero zou de mail op het politiekantoor afgedaan zijn als vals alarm. Een paar uur later werd het hotel bedolven door de lawine.

Intussen heeft de gouverneur van de provincie Pescara verklaard dat hij ook de mail van de hoteldirecteur gezien had en beloofd had een sneeuwruimer te sturen. Maar de weinige beschikbare sneeuwruimers waren al ingezet op andere plaatsen, omdat in de hele regio een noodsituatie gold.

Het parket heeft een onderzoek tegen onbekenden ingesteld naar meervoudige doodslag door nalatigheid. Ze gaan ook aanwijzingen na als zouden noodoproepen na het ongeluk niet ernstig genomen zijn.