De vergelijking met de allereerste persconferentie van de nieuwe woordvoerder van het Witte Huis is volgens Van de Weghe treffend. "Ook de manier waarop de pers wordt aangevallen, doet me aan China denken", zegt hij voorts. "Het is natuurlijk te vroeg om echt te vergelijken, maar Peking doet niets anders dan "alternatieve feiten" te publiceren." Al nuanceert hij ook wel: "De persvrijheid is veel beter beschermd in de VS dan in China."

De Chinese overheid maakt gebruik van het zogenoemde 50-centleger om haar propaganda vlot te verspreiden. "Dat zijn 2 miljoen mensen die 50 cent betaald krijgen voor iedere post die ze verspreiden die het beleid van de overheid bejubelt", zegt hij. "Vorig jaar zijn er zo 448 miljoen dergelijke berichten en statements de wereld ingestuurd. Het zijn de cheerleaders van de Chinese overheid. Hun taak is de aandacht afleiden. In de Verenigde Staten gaat het een beetje dezelfde richting uit."

"Trump is meester in het afleiden. Meestal doe hij dat met zijn Twitterberichten, maar deze persconferentie is ook een goed voorbeeld", zegt Van de Weghe. Volgens hem wordt de hetze rond de hoeveelheid mensen die de inauguratie hebben bijgewoond bijvoorbeeld gebruikt om de aandacht af te leiden van de massale protesten de dag erna.