Dat normoverschrijdend gedrag is al jaren aan de gang, geeft de premier toe. "Het is een sluipend proces in de samenleving dat al jaren aan de gang is. Er zijn altijd mensen geweest die normoverschrijdend gedrag vertoonden. Maar daar is vorig jaar iets bij gekomen waar we als samenleving een antwoord op moeten hebben. Met de komst van grote groepen vluchtelingen rijst de vraag: blijft Nederland Nederland? Maken wij aan mensen die van buiten komen wel voldoende duidelijk wat onze normen en waarden zijn?"

De hufterigheid heeft intussen vele vormen aangenomen, en het gaat niet enkel over allochtonen. "Dan heb ik het zowel over mensen die bumperklevend door het verkeer gaan als over bankiers die klagen over hun bonussen. Of over nieuwkomers die de vrijheid hier misbruiken om hun culturele waarden aan ons op te leggen."

Burgers ergeren zich eraan, maar ze kunnen er ook zelf iets aan doen, vindt Rutte. "Je kunt om te beginnen zelf het gedrag vertonen dat je ook van anderen verwacht. En gelukkig doen de meesten dat ook."