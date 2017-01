President Adama Barrow bevindt zich intussen nog steeds in Dakar, "maar hij wil nu zo snel mogelijk terugkeren", bevestigde zijn adviseur nog. Nog volgens Fatty is de situatie in Gambia is "nog te fragiel" om nu al terug te keren.

Fatty las in naam van Barrow ook een verklaring voor waarin Barrow de wens uitdrukt dat de West-Afrikaanse troepen nog in Gambia zouden blijven tot de veiligheid er hersteld is.

De leider van de West-Afrikaanse Economische Unie heeft wel al benadrukt dat het machtsvacuüm in Gambia ook niet te lang mag duren, na de afgelopen zes weken van politieke crisis.