Met de onderhandelingen in de Kazachse hoofdstad doen de onderhandelaars een nieuwe poging om een einde te maken aan de burgeroorlog in Syrië. De oorlog die nu al bijna zes jaar duurt, heeft al het leven gekost aan meer dan 300.000 mensen. Elf miljoen Syriërs zijn ontheemd of op de vlucht.

De deelnemers aan het overleg, dat om 8 uur start, zijn gisteren al toegekomen in Astana. In tegenstelling tot de mislukte vredesgesprekken in Genève die onder het oog van de VN verliepen, is speciaal gezant voor Syrië van de VN, Staffan de Mistura, hier louter als deelnemer aanwezig. De VS, dat nog te druk bezig zou zijn met de machtsovergang, wordt enkel vertegenwoordigd door de ambassadeur in Kazachstan.