Trump: "We gaan geweldige dingen doen de komende 8 jaar"

Donald Trump gaat spoedig handelsgesprekken aanknopen met Canada en het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft hij aangekondigd tijdens een plechtigheid in het Witte Huis waar de medewerkers van de nieuwe president werden ingezworen. Hij had ook nu weer een sneer naar de pers in petto.

