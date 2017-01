Het leger zegt dat het 52 sjiitische Houthi-rebellen en andere aanhangers van gewezen president Ali Abdallah Saleh heeft gedood. Dat gebeurde bij gevechten in de regio Mokha, aan de Rode Zee.

Het leger werd daarbij ondersteund door luchtaanvallen die werden uitgevoerd door een internationale coalitie onder leiding van Saudi-Arabië.

Die verklaring wordt bevestigd door een medewerker van het militaire ziekenhuis in Hodeida, waar de rebellen hun doden en gewonden heen gebracht hebben. Daar zijn zaterdag 14 en zondag 38 doden binnengebracht, zo luidt het. Er werden ook 55 gewonde rebellen naar het ziekenhuis gevoerd.

De gevechten hebben daarnaast ook het leven gekost aan veertien soldaten van het regeringsleger. Daar vielen ook 22 gewonden, zo melden de medische diensten in Aden, de zetel van de regering van president Abd Rabbuh Mansur Al-Hadi.

In Jemen vechten sjiitische Houthi-rebellen een verbeten burgeroorlog uit tegen aanhangers van president Abd Rabu Mansour Hadi, die daarbij gesteund wordt door een Saudische coalitie. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn al zeker 7.400 Jemenieten om het leven gekomen door het geweld, sinds de Saudiërs in maart 2015 hun luchtaanvallen startten.