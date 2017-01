Een lancering van een Trident IID5-raket vanop een Britse onderzeeër voor de kust van de Verenigde Staten is in juni misgelopen. Dergelijke raketten kunnen met kernkoppen worden uitgerust. Blijkbaar liep het mis bij de lancering en ging de raket in de richting van de Amerikaanse oostkust.

Een anonieme marineofficier heeft het over een "rampzalige mislukking". In Downing Street zou enige paniek zijn geweest. Premier Theresa May, die op het moment van de mislukte test nog geen regeringsleider was, weigert commentaar te geven. "Ik heb een absoluut vertrouwen in het Britse kernwapenprogramma", zei ze in de Andrew Marr Show, op de Britse openbare omroep BBC. Ze weigerde tot drie keer toe te antwoorden op de vraag of ze op de hoogte was van de mislukte lancering.