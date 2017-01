Bovendien wordt Macron als briljant omschreven. Hij doorliep al een indrukwekkend parcours voor hij de politiek binnenkwam. Zo maakte hij naam en fortuin in de financiële wereld; bij de zakenbank Rothschild begeleidde hij een miljardendeal tussen Nestlé en Pfizer. Politieke tegenstanders proberen daarom het beeld op te hangen van een "vieze bankier". Macron antwoordt hen: "Ik heb tenminste een echt métier gedaan."

Maar dat Macron uiteindelijk in de politiek zou terechtkomen, stond in de sterren geschreven. Hij heeft les gevolgd aan de prestigieuze Ecole national d’administration in Parijs, een hogeschool waar hele generaties Franse toppolitici en ambtenaren zijn gevormd.

Macron kwam overigens al op 16-jarige leeftijd aan in de Franse hoofdstad, nadat zijn ouders hem naar daar hadden "verbannen". Reden: zoon Emmanuel was verliefd geworden op zijn lerares, de 24 jaar oudere Brigitte Trogneux. Papa en mama Macron wilden hun zoon behoeden voor ongeluk. Maar Brigitte Trogneux werd in 2007 wel degelijk na al die jaren mevrouw Macron. "Zijn vrouw is zijn beste raadgever en enige vertrouweling. Hij doet niets zonder het haar eerst te vragen", zeggen intimi van het gezin Macron.

