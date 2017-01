Israël gaat door met omstreden bouw op Palestijns grondgebied

Israel gaat door met de bouw van meer dan 500 huizen in Oost-Jeruzalem. De bouw is erg omstreden omdat de huizen in nederzettingen worden gebouwd op Palestijns gebied. Het gemeentebestuur van Jeruzalem zegt dat het de bouwvergunning nu pas heeft goedgekeurd, omdat in Amerika Donald Trump is ingezworen.

