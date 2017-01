Honderdduizenden vrouwen kwamen wereldwijd op straat om te protesteren tegen de retoriek en de agenda van Trump. Ze protesteerden -met roze pussy-mutsen- tegen haat, ongelijkheid en onverdraagzaamheid en droegen de boodschap uit dat ze "Trump in de gaten" houden.

Wetenschappers hebben luchtfoto's en video's geanalyseerd van de opkomst van de mars in Washington, en van de eedaflegging van de kersverse president. Vooral de "National Mall" of het veld voor het Capitool werd van naderbij bekeken. Volgens schattingen waren er ten minstens 470.000 manifestanten tegenover 160.000 toeschouwers op de inauguratie van Trump.

Voor de beide massa's pasten de wetenschappers dezelfde methodiek toe. De cijfers liggen in de lijn met wat de stad Washington zelf aan The Associated Press liet weten: wellicht meer dan een half miljoen betogers daagden op.