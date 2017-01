Na de inauguratie van Donald Trump vrijdag verschenen er beelden van the Mall, het plein in Washington waar Trump zijn eerste speech gaf als president van de Verenigde Staten. Op die beelden is te zien dat er in vergelijking met de eerste beëdiging van Barack Obama, 8 jaar geleden, veel minder volk op het plein aanwezig was. Op basis van de beelden concludeerden kenners dat er maar zo’n 600.000 mensen naar Trump kwamen kijken. Nog conservatievere schattingen hielden het zelfs bij 250.000 aanwezigen.

Dat de media gisteren die schattingen brachten, doen Donald Trump en zijn woordvoerder nu af als leugens. Tijdens een bezoek aan de inlichtingendienst CIA haalde Trump fel uit naar de media.

"We hadden een massa mensen samengebracht", zei Trump daags na de inauguratie. "En dan sta ik deze ochtend op, zet ik een zender op en zie ik dat ze een leeg veld tonen... Wacht eens even. Ik hield een speech en toen ik opkeek, leek het wel alsof er een miljoen of anderhalf miljoen mensen stonden. En dan tonen zij een lege vlakte waar bijna niemand staat..."

“We hebben hen betrapt”, zei de president. “En ik denk dat ze er een grote prijs voor zullen betalen”, voegde hij er dreigend aan toe.