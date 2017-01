Trump ontkende ook dat hij eerder onenigheid heeft gehad met de inlichtingendiensten, het was net het tegenovergestelde, zo zei hij, en hij zei dat de media dat zo wilden voorstellen.

Eerder had Trump de inlichtingendiensten er van beschuldigd dat ze zijn briefing over de Russische pogingen om de Amerikaanse verkiezingen te hacken uitgesteld hadden, iets wat hij verdacht vond, en had hij openlijk getwijfeld aan de conclusies van de CIA dat Rusland wel degelijk achter de hacking zat. En eerder had hij zich ook openlijk afgevraagd of ontslagnemend CIA-directeur John Brennan misschien "vals nieuws" gelekt had.

Nu zei Trump aan de CIA-medewerkers dat hij in een "voortdurende oorlog" met de media verwikkeld is, en hij haalde opnieuw zwaar uit naar de media, die hij de "meest oneerlijke menselijke wezens op aarde" noemde. Hij deed ook zijn beklag over de berichtgeving rond de opkomst voor zijn eedaflegging. "We hadden een massa mensen samengebracht. En dan sta ik deze ochtend op, zet ik een zender op en zie ik dat ze een leeg veld tonen... Wacht eens even. Ik hield een speech en toen ik opkeek, leek het wel alsof er een miljoen of anderhalf miljoen mensen stonden. En dan tonen zij een lege vlakte waar bijna niemand staat..."