Een emmer vol goudschilfers ter waarde van 1,6 miljoen dollar (1,5 miljoen euro): dat heeft een man op 29 september vorig jaar met een verbazingwekkend groot gemak uit een vrachtwagen in het hartje van Manhattan in New York weggegrist. In Ecuador is nu een verdachte opgepakt.

Het gaat om Julio Nivelo, een Ecuadoraan van 53. Hij liep tegen de lamp in Guayaquil in het westen van het land, zo meldt het Ecuadoraanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Het New York Police Department zou actief aan zijn arrestatie hebben meegewerkt.

De politie van New York was Nivelo al langer op het spoor. Hij zou in december naar Los Angeles zijn gevlucht. Toen al vermoedde de politie dat hij een professionele dief was die de diefstal zorgvuldig had gepland.

Volgens de BBC houden de advocaten van Nivelo vol dat hij op het moment van de diefstal niet in de VS was. Van het goud zelf is vooralsnog geen spoor.