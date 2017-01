Wereldwijd staan zo'n 673 vrouwenmarsen gepland waarop in totaal zo'n 2 miljoen mensen worden verwacht. Er komen mensen op straat onder meer in Japan, Myanmar, India, Ghana, Mexico, Servië, Kosovo, Tsjechië, Italië, Spanje, Denemarken, Zweden en Nederland.

In enkele Australische steden kwamen vanmorgen al enkele duizenden mensen op straat.

Gisteren was er al een manifestatie in Brussel. "We protesteren tegen vrouwenhaat, tegen het opkomende fascisme in de westerse politiek. We pleiten voor gelijkheid, dat is waar het allemaal om draait. En we willen aan de vrouwen in Amerika laten zien dat we hen steunen", aldus een manifestant.