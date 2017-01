"Zijn plan voor grote publieke investeringen is een goede zaak voor de VS: de infrastructuur is vaak verouderd en dit levert ook een boost op voor de economie", zegt minister-president Bourgeois aan onze redactie. "Dit zou ook positieve buitenlands effecten kunnen hebben als de Amerikaanse markt open zou gaan voor buitenlandse bedrijven zoals onze Vlaamse, onder andere onze baggeraars."

"Hier wringt echter het schoentje: met Trump loert protectionisme om de hoek, met alle gevolgen vandien. Dit is slecht voor de Amerikanen, slecht voor andere landen, zoals Vlaanderen dat 'leeft van de export'. Protectionisme dreigt ook gelijkaardige tegenreacties uit te lokken, wat slecht is voor de wereldhandel en een gevaar vormt."

Bourgeois wacht af. "Traditioneel heeft de VS altijd de internationale vrijhandel bepleit, maar anderzijds zijn er ook nu al veel wetten en regels van kracht die de export vanuit andere landen belemmeren. We zullen daarom de nieuwe administratie moeten beoordelen op haar daden."

"Wat een paradoxale wereld: de Chinese president kwam in Davos een pleidooi voor vrije wereldhandel houden. Het zal zaak zijn in dialoog te gaan met de regering Trump en toch te proberen een trans-Atlantisch handelsakkoord te sluiten, met goede afspraken zoals in CETA."