Hij vraagt zich af of Trump met een protectionistisch beleid niet in eigen vlees zal snijden. "Amerika heeft ook te winnen bij internationale handel en goede relaties met andere landen." Maar voorlopig blijven er veel vragen. "The proof of the pudding is in the eating", aldus Peeters. "Een speech is één, concreet uitvoeren is twee."

Peeters wil in de eerste plaats lessen trekken. "Na de brexit is dit een tweede waarschuwing voor de Europese Unie. Misschien schuilen we te gemakkelijk onder de paraplu van de Amerikanen. We moeten dit signaal van Trump op een positieve manier oppikken. Europa moet meer op eigen benen staan. Laat ons daarover spreken."

"Europa is één van de grootste markten voor consumenten", weet Kris Peeters. "We moeten ons niet laten opjagen en in onszelf geloven. We moeten met onze 27 lidstaten praten over handel en defensie. Laat ons een coherenter en sterker Europa uitbouwen."