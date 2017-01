Intussen is er ook al een eerste rel over de geringere opkomst voor Trumps inauguratie. Zo deelde een medewerker van de National Park Service een tweet waarop de - voor Trump niet zo flatterende - foto stond die de inauguratie van de nieuwe president vergeleek met die van Obama. Even later volgde ook een retweet over het feit dat de website van het Witte Huis al bepaalde zaken over klimaatverandering niet meer vermeldde na de eedaflegging van Trump.

Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken kreeg daarop het bevel van de nieuwe Amerikaanse regering om al hun accounts op Twitter tot nader order te sluiten, meldt The Washington Post. Het betrokken agentschap gaat nu na of de retweets doelbewust zijn geplaatst, of het ging om een fout dan wel of er sprake is van hacking. "De tweets weerspiegelen in elk geval niet het beleid van Park Service", klinkt het.