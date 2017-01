"De voorbije decennia is wereldwijd gewerkt aan het afbouwen van barrières en het verlagen van tolmuren, maar Trump lijkt de omgekeerde weg in te slaan. We wisten wel dat hij geen haast zou maken met het TTIP-handelsverdrag, maar wat hij gisteren heeft gezegd wijst op de auto in achteruit zetten."

Hendrik Vos vreest voor onrust in de Europese economie. "De banden met de VS zijn vrij hecht. Het is een belangrijke handelspartner. "Buy American, hire American" zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor Europese bedrijven die naar de VS exporteren."

"Dit is een echte gamechanger voor de EU", denkt Vos. "We hadden al zoveel problemen met onder meer de brexit, en nu komt dit er nog eens bij."