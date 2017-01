Gampiere Parete was met zijn gezin op vakantie in het getroffen hotel in de Abruzen. Net op het moment dat er een lawine naar beneden kwam, ging de Italiaan naar buiten iets halen in de auto. Hij moest met lede ogen toezien hoe het hotel waarin zijn vrouw en twee kinderen nog zaten, werd bedolven onder een meters dik pak sneeuw, dat het gebouw tien meter uit zijn fundamenten duwde.

Samen met nog iemand anders was hij de enige die niet gevangen raakte in het hotel. Zo’n dertig anderen die in het hotel verbleven hadden dat geluk niet. Parete was de eerste die alarm sloeg en de buitenwereld op de hoogte bracht van de lawine door naar zijn baas te bellen.