Trump werd verwacht op drie galabals ter ere van zijn inauguratie als president van de Verenigde Staten van Amerika. Daar zette hij de dans in - toepasselijk - op de tonen van het lied "My way". Eerder had hij de even traditionele cake aangesneden bij een ontmoeting met militairen.

Op de bals sprak Trump ook zijn sympathisanten toe. "Mijn eerste dag als commander-in-chief was geweldig. Nu begint de fun." De nieuwbakken president kreeg veruit het meeste gejuich te horen toen hij de menigte vroeg of hij moest blijven tweeten via zijn eigen account op Twitter.

