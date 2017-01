Het decreet betekent concreet dat de betrokken autoriteiten de vrijheid krijgen om "ongewenste financiële lasten" van Obamacare voor staten, individuen, verzekeraars of medische instellingen tot "een minimum te beperken". Op die manier wordt het financiële gewicht van de verplichte ziekteverzekering lichter gemaakt tijdens de transitieperiode naar de afschaffing en vervanging ervan, klinkt het.

Met de ondertekening van zijn eerste "executive order" zet president Trump zo een eerste stap naar zijn belofte om Obamacare in te trekken, meteen een sterk signaal vanuit de Oval Office. Uiteindelijk kan wel enkel het Congres Obamacare officieel annuleren. Aangezien de Republikeinen echter in beide kamers van het Congres de meerderheid hebben, is de kans groot dat dat zal gebeuren.